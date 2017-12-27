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Beşiktaş'ta Fabri ve Pepe'den dikkat çeken rakam

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısında kaleci Fabricio, 17 maçın tamamında sahada kalarak en istikrarlı oyuncu oldu. Cenk Tosun, attığı 8 golle Beşiktaş'ın ilk yarıdaki en skorer oyuncusu olarak dikkati çekti. Tosic, 4 sarı ve 1 kırmızı kartla en hırçın oyuncu olarak ön plana çıktı.

Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Fabri ve Pepe'den dikkat çeken rakam
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27 Aralık 2017 12:39
Süper Lig'in ilk yarısını averajla 4. sırada bitiren Beşiktaş'ta en istikrarlı isim kaleci Fabricio Ramirez oldu.

Ligin ilk yarısındaki tüm maçlarda forma giyen Fabricio, 17 maçta bin 530 dakika süreyle takımının en istikrarlı oyuncusu olarak dikkati çekti.

Sezon başında transfer edilen tecrübeli oyuncu Pepe ise 2 maç kaçırmasına rağmen bin 350 dakikayla teknik direktör Şenol Güneş'in değişmez isimleri arasında yer aldı. Savunma oyuncusu Dusko Tosic 15 maçta bin 328 dakika, Anderson Talisca ise 17 karşılaşmada bin 304 dakika süre aldı.

Türk oyuncular arasında en istikrarlı oyuncu 16 maçta bin 149 dakika süreyle sahada kalan Cenk Tosun oldu. Tolgay Arslan, 15 karşılaşmada 896, Oğuzhan Özyakup da 13 maçta 840 dakika sahada kaldı.

Siyah-beyazlı takımda sadece 1 maçta 2 dakika süre alabilen Mustafa Pektemek, en az süreyle görev yapan oyuncu oldu. Genç oyunculardan Fatih Aksoy ise yine 1 karşılaşmada 18 dakika süre alabildi.

Teknik direktör Şenol Güneş, sezonun ilk yarısında Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Aras Özbiliz ve Orkan Çınar'ı lig maçlarında tercih etmedi. 

- En golcüsü Cenk Tosun 

Beşiktaş'ta geçen sezonki gibi ligin ilk yarısında gol yollarında en etkili isim Cenk Tosun oldu.

Siyah-beyazlı formayla ligde 8 gol atan Cenk Tosun'un ardından Ryan Babel, takımına 7 gollük katkı yaptı. Bu sezon 17 maçta sahaya çıkmasına rağmen 536 dakika süre alabilen Alvaro Negredo ise 4 kez fileleri havalandırabildi.

Beşiktaş'ta Talisca ile Tosic üçer kez gol sevinci yaşadı. Pepe, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens de takımlarına ilk yarıda birer gol kazandırdı. 

- En hırçını Tosic, en uzun süreli cezalı Caner Erkin 

Siyah-beyazlı ekipte en hırçın futbolcu, 4 sarı ve 1 kırmızı kart gören Tosic oldu. 

Sezonun ilk yarısında 5 kırmızı, 37 sarı kartla "en hırçın takım" olarak dikkati çeken Beşiktaş'ta Babel, 3 sarı ve 1 kırmızıyla devreyi tamamladı. Beşiktaş'ta Hutchinson, Quaresma ve Oğuzhan Özyakup da kırmızı kart gören oyuncular arasında bulunuyor.

Ligin ilk yarısını 5 sarı kartla tamamlayan Caner Erkin ise takımda en uzun süreli ceza alan oyuncu olarak dikkati çekti. Sarı kart cezası nedeniyle 1 maçta takımını yalnız bırakan Caner, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından hakeme yönelik sözleri nedeniyle 6 karşılaşma daha ceza aldı.

Beşiktaş'ta 17 maçın tamamında süre alan Fabricio, kart görmeyerek ilk yarıyı tamamladı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Jeremain Lens, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy ve Mustafa Pektemek de devreyi kartsız bitirdi.  

- Rakamlarla ilk yarı   

Beşiktaş'ta Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

 Futbolcu Maç   İlk 11  Süre (Dk)  Gol  Sarı kart Kırmızı kart 
 Fabricio Agosto Ramirez 17   17  1530      
Pepe 15  15  1350  1 3  
 Dusko Tosic 15   15  1328   3  4  1
Anderson Talisca 17   15  1304  3 3  
 Ryan Babel  16   14  1281   7 
 Atiba Hutchinson  15   14  1209  1 1 1
 Ricardo Quaresma 16   14   1179    1  1  1
 Cenk Tosun  16  12  1149  8 2  
Adriano Correia 11   11    909       
Tolgay Arslan 15   10  896     2  
Oğuzhan Özyakup 13  9  840    1
Gökhan Gönül 11   822      
 Caner Erkin 10 9  822    
Gary Medel  6  556    
Alvaro Negredo 17  6  536  4 2  
Jeremain Lens 10   5  373   1    
Necip Uysal  3  319     1  
Andreas Beck  2  191     2  
Matej Mitrovic 2  1   109    1  
Fatih Aksoy    18        
 Mustafa Pektemek  1    2      
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