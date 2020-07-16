Beşiktaş'ta F.Bahçe derbisi için Burak Yılmaz talimatı

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor maçında takımdaki yerini alamayan Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmemesi merak konusu.



Zorlu mücadelede Burak Yılmaz'a ihtiyaç duyan Sergen Yalçın, yıldız futbolcunun derbiye hazır hale gelmesi için sağlık ekibine talimat verdi.



Burak Yılmaz'ın da karşılaşmada forma giymeyi çok istediği ve deneyimli çalıştırıcıya, "Ne pahasına olursa olsun, oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.



