Beşiktaş'ta F.Bahçe derbisi için Burak Yılmaz talimatı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor maçını kaçıran Burak Yılmaz'ın Fenerbahç derbisine yetiştirilmesini istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta F.Bahçe derbisi için Burak Yılmaz talimatı
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16 Temmuz 2020 11:58
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor maçında takımdaki yerini alamayan Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmemesi merak konusu.

Zorlu mücadelede Burak Yılmaz'a ihtiyaç duyan Sergen Yalçın, yıldız futbolcunun derbiye hazır hale gelmesi için sağlık ekibine talimat verdi.

Burak Yılmaz'ın da karşılaşmada forma giymeyi çok istediği ve deneyimli çalıştırıcıya, "Ne pahasına olursa olsun, oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.



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