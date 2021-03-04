Beşiktaş'ta Ersin'in testleri temiz çıktı

Ersin Destanoğlu için yapılan testlerde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta Ersin'in testleri temiz çıktı
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04 Mart 2021 09:49
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maç öncesi midesinden rahatsızlanan ve bu nedenle kaleyi Utku Yuvakuran'a bırakan Ersin Destanoğlu'ndan güzel haber geldi.

20 yaşındaki file bekçisi, dün sağlık kontrolü ve bir dizi testten geçti. Yapılan testlerde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Sağlık durumu iyi olan Ersin'in, siyah-beyazlıların bugün gerçekleştireceği antrenmana katılması bekleniyor.

Ersin'in yokluğunda kaleyi devralan Utku, Malatya deplasmanında kalesini bulan 4 şutu da kurtararak %100 başarı oranı yakalamıştı.


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