Beşiktaş'ta Ersin yine kalesini gole kapattı

Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı üst üste 5. maçında da gol yemeden mücadeleyi tamamlamayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta Ersin yine kalesini gole kapattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2021 21:54
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Çaykur Rizespor maçında da kalesini gole kapattı.

Genç file bekçisi, siyah-beyazlıların deplasmanda 2-1 yenildiği Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından oynadığı 5 maçta da rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlılar, hiç gol yemediği 5 maçlık galibiyet serisinde rakip fileleri 16 kez havalandırdı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için