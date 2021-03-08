Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na penaltı morali

Beşiktaş'ta Gaziantep maçıyla bozulan gol yememe serisine üzülen Ersin Destanoğlu'na, teknik heyet tarafından moral verildi.

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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na penaltı morali
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08 Mart 2021 13:14
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Ligde oynadığı son 4 maçta gol yemeyen Beşiktaş'ın bu serisi, önceki akşam Gaziantep maçıyla bozulmuştu.

Nouha Dicko'nun penaltısını çıkaramayan Ersin Destanoğlu, takım sahadan galip ayrılsa da serisinin bozulması sebebiyle üzgündü. 20 yaşındaki file bekçisine, bu konuda maç sonunda teknik ekipten moral verildiği öğrenildi.



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