Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na penaltı morali

Ligde oynadığı son 4 maçta gol yemeyen Beşiktaş'ın bu serisi, önceki akşam Gaziantep maçıyla bozulmuştu.
Nouha Dicko'nun penaltısını çıkaramayan Ersin Destanoğlu, takım sahadan galip ayrılsa da serisinin bozulması sebebiyle üzgündü. 20 yaşındaki file bekçisine, bu konuda maç sonunda teknik ekipten moral verildiği öğrenildi.
Nouha Dicko'nun penaltısını çıkaramayan Ersin Destanoğlu, takım sahadan galip ayrılsa da serisinin bozulması sebebiyle üzgündü. 20 yaşındaki file bekçisine, bu konuda maç sonunda teknik ekipten moral verildiği öğrenildi.