Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu tam motive

Bu sezon görev yaptığı 20 maçın 9'unda kalesini gole kapatmayı başaran Beşiktaş'ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, serisini Denizlispor'la oynayacakları maçta da sürdürmek istiyor.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu tam motive
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21 Şubat 2021 11:52
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Beşiktaş'ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, bu sezon görev yaptığı 20 maçın 9'unda kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Son 2 müsabakada da gol yemeyen yetenekli isim, serisini cuma günü Denizlispor'la oynayacakları maçta da sürdürmek için elinden geleni yapıyor.

Takım idmanlarının en çalışkan isimleri arasında yer alan Ersin, görevine olan motivasyonunun oldukça yüksek olması sebebiyle teknik ekibi sevindiriyor.



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