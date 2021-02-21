Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu tam motive

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, bu sezon görev yaptığı 20 maçın 9'unda kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Son 2 müsabakada da gol yemeyen yetenekli isim, serisini cuma günü Denizlispor'la oynayacakları maçta da sürdürmek için elinden geleni yapıyor.



Takım idmanlarının en çalışkan isimleri arasında yer alan Ersin, görevine olan motivasyonunun oldukça yüksek olması sebebiyle teknik ekibi sevindiriyor.



