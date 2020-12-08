Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu pes etmiyor!

Gaziantep mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan Ersin Destanoğlu, bu süreyi tamamlasa da geçen hafta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasını kulübeden takip etti.



Kendisinin yokluğunda görevi devralan Utku Yuvakuran'ın başarılı performansı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalede takım arkadaşını kullanmaya devam etmesi sonrasında bir anda geri plana düşen 18 yaşındaki file bekçisi Ersin, bu durumu sorun etmiyor.



Takım çalışmalarında istikrarlı görüntüsünü sürdüren Ersin, pazar günkü Alanya mücadelesi öncesinde forma yarışında öne geçmeyi hedefliyor.



