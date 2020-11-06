Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştığı maçın ikinci yarısında Ersin Destanoğlu oyundan atıldı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kırmızı kart gördü
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06 Kasım 2020 21:26
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştığı maçın ikinci yarısında Ersin Destanoğlu kırmızı kart gördü.

Savunma arkasına atılan topu uzaklaştırmak isteyen Ersin Destanoğlu, Gaziantep FK forveti Muhammet Demir ile çarpıştı. Bu pozisyonun ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Ersin Destanoğlu'na kırmızı kart gösterdi. Ersin Destanoğlu ve Sergen Yalçın bu karar itiraz etti ama sonuç değişmedi.

Ersin Destanoğlu, Rüştü Reçber'den sonra kırmızı kart gören ilk Beşiktaş kalecisi oldu. Rüştü Reçber, 20 Ekim 2007'de, Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart görmüştü.



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