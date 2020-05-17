Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu geri sayımda

Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından kalan maçlarda kaleyi devralacak olan Ersin Destanoğlu, kalan 8 maça en iyi şekilde hazırlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Instagram
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu geri sayımda
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17 Mayıs 2020 11:02
Süper Lig'de sezon bitmeden Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından kalan maçlarda kaleyi devralacak olan Ersin Destanoğlu, çalışmalarını sürdürüyor.

Tesislerin kapalı olması sebebiyle evinde bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 19 yaşındaki genç file bekçisi, kendisini en iyi şekilde hazır tutup görevini başarıyla yapmayı planlıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları da Ersin'le her gün görüşerek idman programını kontrol ediyor.

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