Kara Kartal'ın 19 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, geçen dönemin sonunda olduğu gibi bu sezona da takımın birinci kalecisi olarak başlamıştı.Ancak Gaziantep maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında yerini Utku'ya kaptıran Ersin, 17 Aralık'taki Tarsus İdmanyurdu mücadelesiyle görev bölgesine geri dönecek. Ersin'le beraber; Kartal Kayra Yılmaz ve Atakan Üner'in de 11'de olması bekleniyor.