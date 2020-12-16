Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu geri dönüyor

Beşiktaş'ta geçen dönemin sonunda olduğu gibi bu sezona da takımın birinci kalecisi olarak başlayan ancak Gaziantep maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında yerini Utku'ya kaptıran Ersin Destanoğlu, Tarsus İdmanyurdu ile oynanacak kupa maçı ile birlikte görev bölgesine geri dönecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu geri dönüyor
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16 Aralık 2020 12:39
Kara Kartal'ın 19 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, geçen dönemin sonunda olduğu gibi bu sezona da takımın birinci kalecisi olarak başlamıştı.

Ancak Gaziantep maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında yerini Utku'ya kaptıran Ersin, 17 Aralık'taki Tarsus İdmanyurdu mücadelesiyle görev bölgesine geri dönecek. Ersin'le beraber; Kartal Kayra Yılmaz ve Atakan Üner'in de 11'de olması bekleniyor.





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