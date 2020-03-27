Beşiktaş'ta Enzo Roco'nun şansı kalmadı

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde hiç forma şansı bulamayan Enzo Roco ile sezon sonunda yollar ayrılacak

Haber; Akşam
Beşiktaş'ta Enzo Roco'nun şansı kalmadı
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27 Mart 2020 09:38
Sezon başında ismi gönderilecekler listesinin en başında yer alan ancak takımda kalan Enzo Roco son haftalarda formayı unutmuştu.

Bu sezon 12 karşılaşmada görev yapan Şilili oyuncu, gösterdiği performansla göze giremedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde hiç forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcu ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Roco için de şimdiden Meksika ekiplerinin takipte olduğu gelen haberler arasında yer alıyor

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