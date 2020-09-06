Beşiktaş'ta Enzo Roco'dan veda

Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrıldı. Şilili savunma oyuncusu Fatih Karagümrük ile görüşmelere başladı

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'ta Enzo Roco'dan veda
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06 Eylül 2020 10:55
Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper bölgesine Alanyaspor'dan Welinton ve Atletico Madrid'den Montero'yu katmıştı. Bu iki transfer ile birlikte stoper bölgesinde şişkinlik oluşan Kartal'ın bazı isimlerle yollarını ayırması bekleniyordu.

Beşiktaş, Enzo Roco ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Enzo Roco'ya fesih ücreti olan 700 Bin Euro 3 taksitle ödenecek

A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılarda teknik heyet Şilili savunmacının son maç ve antrenman performansından dolayı "kal" demişti. Roco ayrılmak istedi ve alacaklarının bir kısmını bıraktı.

28 yaşındaki oyuncu Fatih Karagümrükle görüşmelere başladı. Bu anlaşmanın da kısa sürede olması bekleniyor.



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