Beşiktaş'ta Elneny'de krizi bitti

Süper Lig yeniden başlamadan önce oynanmayan dönem de dahil olmak üzere 600 bin Euro alacağını isteyen, aksi halde maçlara çıkmayacağını belirten Mohamed Elneny'ye tüm ödemeleri yapılarak sorun giderilmişti. Arsenal'den kiralanan Mısırlı yıldız, görüştüğü İngiliz ekibindeki arkadaşlarının temmuz ayı için ödeme aldıklarını öğrenince yine Beşiktaş yönetiminin kapısını çaldı.



28 yaşındaki futbolcu, temmuz ayı ödemesini talep ederek bir kez daha siyah-beyazlıları maça çıkmamakla tehdit etti. Ayrıca takımdan ayrılabileceğini de iletti.



'SEZON TAMAMLANMADAN HİÇBİR YERE GİDEMEZSİN



Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi oyuncuya, "Yapılan sözleşmeler lig sonuna kadar geçerli. 34 haftayı bitirmeden bir yere gidemezsin. Önümüzde 5 hafta daha var" yanıtını verdi. Antrenmanlara çıkmamayı da düşünen Elneny, yönetimin resti sonrası geri adım atmak zorunda kaldı. Daha sonra taraflar bir kez daha görüştü ve anlaşma sağlandı.



Elneny para istemekten vazgeçti. Ayrıca siyah-beyazlılar, Mısırlı futbolcuyu gelecek sezon da kiralamak için düğmeye bastı



TALİMATNAME NE DİYOR?



Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatları md.19/3: "Her halükarda sözleşmelerin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır."



