Beşiktaş'ta Elneny için son görüşme!

Beşiktaş, kiralık sözleşmesi sona eren Mısırlı orta saha Muhammed Elneny ile son bir kez daha görüşecek. Bu görüşme sonrasında yıldız oyuncu rotasını çizecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta Elneny için son görüşme!
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02 Ağustos 2020 13:01
Muhammed Elneny'nin kaderi bayramdan sonra belli olacak.

Beşiktaş, sezon başında Arsenal'den kiraladığı ve kiralık sözleşmesi sona eren Mısırlı orta saha Elneny ile önümüzdeki günlerde son bir görüşme daha yapacak.

Siyah- Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın tecrübeli oyuncunun bir sezon daha kiralanması için oldukça istekli. Ancak Elneny ile maaş konusunda sorunların aşılması gerekiyor. Çünkü Siyah-Beyazlı yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun maaşında indirime gitmesini istiyor.



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