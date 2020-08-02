Muhammed Elneny'nin kaderi bayramdan sonra belli olacak.



Beşiktaş, sezon başında Arsenal'den kiraladığı ve kiralık sözleşmesi sona eren Mısırlı orta saha Elneny ile önümüzdeki günlerde son bir görüşme daha yapacak.



Siyah- Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın tecrübeli oyuncunun bir sezon daha kiralanması için oldukça istekli. Ancak Elneny ile maaş konusunda sorunların aşılması gerekiyor. Çünkü Siyah-Beyazlı yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun maaşında indirime gitmesini istiyor.



