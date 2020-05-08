Beşiktaş'ta Elneny fedaya hazır!

Beşiktaş'a sevindirici haber Mohamed Elneny'den geldi.Arsenal'den kiralık olarak geldiği sezonda ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan Mısırlı oyuncunun, 18 milyon avroluk satın alma opsiyonu siyah - beyazlı yönetimi zorluyordu.Elneny ile görüşen yöneticiler, yıldız oyuncudan "Arsenal'li ikna edin, ben bir sezon daha oynamaya ve yıllık ücretimde indirime gitmeye hazırım" cevabını aldı.Beşiktaş Yönetimi sezon sona ermeden Arsenal'le masaya oturacak. Elneny'yi, İngiliz kulübünün tekrar kiralaması yüksek ihtimal olarak görülüyor.