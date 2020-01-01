Beşiktaş için ocak ayı çok zorlu geçecek. TFF'nin açıkladığı harcama limitine göre siyah-beyazlılar ara transfer döneminde eğer oyuncu satışı yapmadığı taktirde sadece dört milyon avro kullanabilecek. Takımın mevcut maaş bütçesi 33 milyon avro. Sezon başı ise transfere 16 milyon avro harcanmıştı (Toplam 49 milyon avro). Harcama limiti ise yüzde 30 sapmalı olarak 53 milyon avro olarak belirlendi. Geriye kalan dört milyon avro ise Beşiktaş gibi büyük bir kulübün transfer harcaması için çok düşük kalıyor. Üstelik bu rakamın içinde sadece bonservis ya da kiralama bedeli değil, alınan oyuncu ya da oyuncuların yıllık ücreti de bulunmak zorunda.Ekonomik olarak çok sıkıntılı bir dönem yaşayan ve gelirlerinin neredeyse tamamı temlik altında olan siyah-beyazlı kulübün, futbolcu taksitlerini dahi ödemesi sıkıntıda olduğu için taraftarların beklediği transferlerin gerçekleşmesi de şu aşamada mümkün görünmüyor. Yönetimin stratejisi ise oyuncu satışına göre gelişecek. Eğer satış olmadığı taktirde hem gelecek sezonun harcama limitini hem de mevcut kadronun yıllık ücretlerini düşünen yönetimin, ara transfer dönemini takviye olmadan geçirmesi de ihtimal dâhilinde.Haksız rekabet düzeltilsinBeşiktaş Kulübü, TFF'nin takım harcama limitlerini değerlendirip itiraz etti. Kulüpten yapılan açıklamada hesaplamanın yanlış yapıldığı, kendi limitlerinin olması gerekenden düşük olduğu vurgulanarak "TFF ve ilgili kurulları haksız rekabete sebep olacak uygulamalarda bulunamazlar. Futbol adaletinin tesisi ve aleyhimize haksız rekabet oluşturan bu durumun düzeltilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz" denildi.Ocak ayında Beşiktaş'ın transfer yapabilmesindeiki isim kritik önem taşıyor. İngiltere ve İtalya'dan talipleri olan Vida ve Ljajic'in satılması durumunda siyah-beyazlılar kadrosuna takviye yapabilecek.