Beşiktaş'ta eksik çok, gelen yok!

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön elemesiyle beraber yeni sezonu Temmuz sonunda açacak olan Beşiktaş buna karşın transferde somut adım atamadı.Kartal'da birçok kritik isim takımdan ayrıldı. Geçen sezonun devre arasında Cenk Tosun'un gitmesiyle forvette başlayan sıkıntı, Negredo'nun kadro dışı kalmasıyla devam etti. Mustafa Pektemek ve Cyle Larin ikilisi Şenol Güneş'in ana planında yer alıyor, Vagner Love konusunda ise transfer beklentileri var.Stoperde Tosic'in Çin'e transferi sonrası elde Vida ile Pepe kaldı. Mitrovic'in de yeni bir kiralık dönemine başlayabilecek olması sonrası 3 kulvarda en az bir stoper takviyesi daha şart hale geldi. Henüz Ersan Gülüm'de de gelişme olmadı.Orta sahada Atiba'daki sorunun çözülememesi en büyük sıkıntılardan biri konumunda. Beş senedir Beşiktaş'ın orta sahasının kalbi olan Kanadalı için kampın başlamasına rağmen çözüm bulunamadı. Bir diğer kilit eksik, Talisca'nın gidişiyle oldu. Yıllardır o bölgede Sosa ve Talisca gibi önemli oyun kuruculara sahip Beşiktaş'ta yeni bir transfer daha yapılamadı.Şenol Güneş'in yanına yardımcı antrenör olarak Guti'yi getiren Kartal'da kadro takviyeleri henüz gelmezken, sezonun ilk resmi maçına ise 20 günden daha az bir süre kaldı.