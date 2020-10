Beşiktaş'ta durum karışık: Bir yanı siyah bir yanı beyaz

Beşiktaş Denizlispor önünde iki ayrı profil çizdi. Hücumdaki verimlilik, Aboubakar ve Larin'in gol atması, takımın oyunu erken koparma isteği teknik heyeti mutlu etti. Yeni transferler Rosier ve Ghezzal ise ilk maçlarında sınıfı geçerek tam not aldı.



N'SAKALA'NIN BÜYÜK HATASI

Kartal'ın 3-0 öne geçtikten sonraki futbolu ise Sergen Yalçın'ın keyfini kaçırdı. Yenen 2 gol N'Sakala'nın kanadından gelirken savunmanın kademe hatası yapması gözden kaçmadı.



JOSEF DE SOUZA'YA YAKIŞMADI



Büyük umutlarla transfer edilen Josef De Souza'nın gereksiz yere gördüğü kırmızı kart ve Dorukhan'ın her an kart görecek potansiyelinin olması alınan galibiyetin sevincini yarım bıraktı.