Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e şans doğdu

Siyah-Beyazlılar'ın başarılı ön liberosu Dorukhan Toköz, formasına geri dönüş için geri sayımda.
Dizindeki sakatlığını atlatan ve kondisyon eksiğini kapatan tecrübeli futbolcunun, Atiba Hutchinson'ın kart cezalısı olması sebebiyle pazartesi günü şans bulabileceği bildirildi.
Başarılı antrenman performansıyla dikkat çeken Dorukhan'ın, ilk 11'de başlayabileceği konuşuluyor.
Dizindeki sakatlığını atlatan ve kondisyon eksiğini kapatan tecrübeli futbolcunun, Atiba Hutchinson'ın kart cezalısı olması sebebiyle pazartesi günü şans bulabileceği bildirildi.
Başarılı antrenman performansıyla dikkat çeken Dorukhan'ın, ilk 11'de başlayabileceği konuşuluyor.