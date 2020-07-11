Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e şans doğdu

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Dorukhan Toköz için şans doğdu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'e şans doğdu
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11 Temmuz 2020 12:03
Siyah-Beyazlılar'ın başarılı ön liberosu Dorukhan Toköz, formasına geri dönüş için geri sayımda.

Dizindeki sakatlığını atlatan ve kondisyon eksiğini kapatan tecrübeli futbolcunun, Atiba Hutchinson'ın kart cezalısı olması sebebiyle pazartesi günü şans bulabileceği bildirildi.

Başarılı antrenman performansıyla dikkat çeken Dorukhan'ın, ilk 11'de başlayabileceği konuşuluyor.



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