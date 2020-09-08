Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz için yeni karar

Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz'e Udines'e talip oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz için yeni karar
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08 Eylül 2020 09:01
Beşiktaş ile gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz için Udinese yine devreye girmeye hazırlanıyor. İtalyan kulübü yıldız oyuncunun sağlık durumunu öğrendikten sonra harekete geçecek.

TEKLİF BEKLENİYOR

Beşiktaş Yönetimi'nin Dorukhan'ın satışına ancak astronomik bir rakam geldiği takdirde izin vereceği gelen bilgiler arasında...

YÖNETİMİN GÖZÜ İTALYA'DA

Beşiktaş Yönetimi'nin Dorukhan için Udinese'den gelecek teklife odaklandığı ortaya çıktı. Yıldız oyuncu iyi bir rakam verilirse Çizme kulübüne satılacak. 



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