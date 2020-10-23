Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz düğümü ocakta çözülecek!

Ahmet Nur Çebi'nin "İmzalamazsa Allah yolunu açık etsin" dediği milli futbolcu için taraflar ilk yarının tamamlanmasının ardından masaya oturacak.

Haber; Hürriyet
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz düğümü ocakta çözülecek!
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23 Ekim 2020 09:30
Beşiktaş yönetiminin sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Dorukhan Toköz'ün siyah beyazlılara ocak ayını işaret ettiği öğrenildi.

Mukavelesi sezon sonu bitecek olan ve yıllık 350 bin Euro alan milli futbolcunun beklentisi iyi bir kontrat almak. Dorukhan, Beşiktaş'ta oynamak için maaşına en az 4 kat zam yapılmasını beklerken, başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde "Beşiktaş'ta futbol oynamak isteyen herkese kapımız açık. Oynamak istemeyen kimseyle ise işimiz olmaz. Dorukhan, Beşiktaş'ta top oynamayı istediği takdirde sözleşme imzalayacaktır. İmzalamadığı takdirde, Allah yolunu açık etsin" diyerek tavrını açıkça ortaya koymuştu.

Başkanın bu çıkışının ardından siyah beyazlılarda Dorukhan konusunda yapılacak görüşmeleri asbaşkan Emre Kocadağ yürütecek. Menajeri Ahmet Bulut ile zaman zaman görüşen Kocadağ'ın resmi teklifi ocak ayında yapmayı planladığı öğrenildi.



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