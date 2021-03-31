Beşiktaş'ta Domagoj Vida kararı

Sezon sonunda kiralık sözleşmeleri bitecek olan Ghezzal ve Rossier'i takıma kazandırmak izin çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle daha geldi.Siyah- Beyazlılar sözleşmesi 2022'de bitecek olan Domagoj Vida ile masaya oturma kararı aldı.Yönetimin Hırvat stoperin 3 milyon Euro'nun üzerindeki maaşını 2 milyon Euro seviyesine çekmek ve 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak istediği öğrenildi.