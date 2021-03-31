Beşiktaş'ta Domagoj Vida kararı

Beşiktaş, sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Domagoj Vida ile masa oturma kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Domagoj Vida kararı
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31 Mart 2021 10:18
Domagoj Vida
Domagoj Vida
Beşiktaş
Sezon sonunda kiralık sözleşmeleri bitecek olan Ghezzal ve Rossier'i takıma kazandırmak izin çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle daha geldi.

Siyah- Beyazlılar sözleşmesi 2022'de bitecek olan Domagoj Vida ile masaya oturma kararı aldı.

Yönetimin Hırvat stoperin 3 milyon Euro'nun üzerindeki maaşını 2 milyon Euro seviyesine çekmek ve 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak istediği öğrenildi. 

 




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