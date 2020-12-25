Beşiktaş'ta Domagoj Vida fırtınası

Kartal'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida geçen haftaki Büyükşehir Belediye Erzurumpor maçının ardından Ankaragücü karşısında da golünü attı. Erzurumspor karşısında topuğuyla müthiş bir gol kaydeden Vida dün akşam da kafa vuruşuyla fileleri sallayarak zorlu maçta takımını üstünlüğe taşıdı.Rachid Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta savunmanın arasından çok iyi yükselen Vida meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu ve bu sezon ikinci golünü attı. Hırvat stoper, Beşiktaş'ın Ankaragücü deplasmanındaki gol orucunu da bozdu.Kartal, sarı-lacivertli takımla rakip sahada oynadığı son 4 maçta gol atamazken, 1 yenilgi, 3 beraberlik almıştı. Beşiktaş, Ankaragücü'nü son olarak 2008-2009'daki maçta 3-1 yenerken, bu müsabakada son golü Bobo kaydetmişti.Müsabakada 45+1 oynanırken taç çizgisi kenarında Cyle Larin ile Kitsiou arasında herkesi korkutan bir çarpışma meydana geldi. Larin topa dokunduktan sonra Kitsiou rakibinin kaşına sert bir darbe indirince, iki oyuncu da acı içinde yere yığıldı. Sağlık ekipleri Larin'in açılan kaşına ve Yunan oyuncunun yarılan başına dikiş atarak özel bandaj uyguladı. Kitsiou 45+4'te, Larin ise 45+6'da oyuna dahil olabildi. Yunan oyuncu devre arasında yerini Erdi'ye bıraktı.