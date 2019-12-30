Beşiktaş'ta Domagoj Vida çıkmazı

Yönetim 3,3 milyon avroluk yıllık ücreti ve yüksek bonservis geliri yüzünden satışa sıcak bakıyor. Avcı ise "Takımın kimyası bozulur" diyerek karşı çıkıyor.

Kaynak: Sabah
Beşiktaş'ta Domagoj Vida çıkmazı
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30 Aralık 2019 10:38
Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde oldukça hareketli geçecek. Yönetim bir yandan transfer yapabilmek için görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan mevcut kadrodaki isimlerin durumuyla uğraşıyor.

Atiba ile devre arasında sözleşme yenilemeye hazırlanan siyah-beyazlı idareciler, Vida konusunda teknik heyetle görüş ayrılığı yaşıyor. İngiltere ve İtalya'dan ciddi talipleri olan Hırvat stoperin satışına yönetim sıcak bakıyor. Çünkü Vida şu anda 3,3 milyon avro yıllık ücretiyle uzak ara takımın en çok kazanan futbolcusu durumunda.

AHMET ÇEBİ İLE GÖRÜŞME

Tecrübeli stoperin satışı Beşiktaş'ın kasasına hatırı sayılır ölçüde bonservis geliri girmesini sağlayacak, transfer için kaynak oluşturacak. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, Vida'nın satışı durumunda takımın kimyasının çok ciddi şekilde bozulacağı gerekçesiyle bu fikre sıcak bakmıyor.

Avcı, yerine alınacak uygun stoperi bulmanın zorluğu, bulunsa bile takıma uyum sağlaması konularına dikkat çekiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin hafta içinde Avcı ile yapacağı toplantıda gündemin ana konularından biri Vida olacak. 

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