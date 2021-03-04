Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı 6 Mart'ta

Beşiktaş Kulübü, 2021 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısının 6 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı 6 Mart'ta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2021 12:54
Beşiktaş Kulübü, 2021 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısının 6 Mart Cumartesi günü yapılacağını duyurdu. 

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 12.00'de gerçekleştirilecek toplantı pandemi nedeniyle internet ortamında çevrimiçi olarak düzenlenecek. 

Toplantı, kulübün Youtube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.