Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı 6 Mart'ta

Beşiktaş Kulübü, 2021 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısının 6 Mart Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 12.00'de gerçekleştirilecek toplantı pandemi nedeniyle internet ortamında çevrimiçi olarak düzenlenecek.
Toplantı, kulübün Youtube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 12.00'de gerçekleştirilecek toplantı pandemi nedeniyle internet ortamında çevrimiçi olarak düzenlenecek.
Toplantı, kulübün Youtube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.