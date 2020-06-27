Beşiktaş'ta Diaby kendine geldi!

Geçen haftaki Denizlispor maçından sonra yine skor yapan Malili futbolcu, ilk kez üst üste gol atma başarısı gösterdi, Adem Ljajic'i aratmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta Diaby kendine geldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2020 14:11
Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlandığı açıklanan Ljajic'in sakatlığı sonrası forvet arkasında ise Abdoulay Diaby'ye şans verdi.

Siyah-beyazlı futbolcu da hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Diaby, 45. dakikada Burak'tan aldığı pas sonrası iki rakibini ekarte ederek şık bir vuruşla Kartal'ı 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Malili oyuncu, geçen haftaki Denizlispor sınavından sonra dün de skor yaparak üst üste 2 maçta gol atma başarısı gösterdi; ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı. 77. dakikada yerini Güven Yalçın'ıa bırakan 29 yaşındaki Diaby, "Güzel bir galibiyet aldık.

Son haftalara doğru kendimizi kendimizi bulduk. Bunda hocamızın çok büyük payı oldu. Gol atmak harika bir duygu ama taraftar olmayınca bu coşku eksik kalıyor. Sezonun geri kalanında da elimizden geleni yapıp fire vermemek için çalışacağız" dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için