Beşiktaş'ta dev operasyon yaklaşıyor

Beşiktaş, verimsiz yabancılardan Jeremain Lens, Enzo Roco ve Douglas ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmak istiyor.

Haber; Milliyet
Beşiktaş'ta dev operasyon yaklaşıyor
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15 Nisan 2020 08:33
Önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen Douglas ve Enzo Roco'nun bedelsiz serbest bırakılmaları, yönetim kurulunun verdiği özel izinden yararlanarak geçtiğimiz hafta ülkesi Hollanda'ya giden Lens'in ise makul bir bonservisle satılması düşünülüyor.

2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Lens ile Feyenoord'un ciddi olarak ilgilendiği ifade ediliyor.

Kartal kadrosundaki kiralık oyuncularla da vedalaşacak. Karius, Rebocho, Diaby ve Boateng'le liglerin bitimiyle birlikte yollarını ayıracak olan siyah-beyazlıların, Elneny ile devam etmesi de çok zor görünüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda tutulmasını istediği Mısırlı orta sahanın yüksek maliyeti en büyük engel olarak görülüyor.



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