Beşiktaş'ta dev derbiye özel prim

Beşiktaş'ta yönetim, 17 Ocak Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi için harekete geçti.

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta dev derbiye özel prim
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15 Ocak 2021 08:50
Siyah-beyazlılarda yönetim Galatasaray derbisi için kolları sıvadı...

Bu sezon normal maçlarda galibiyete 25 bin TL prim uygulaması yapan yönetim, derbiye özel rakam belirleyecek. Şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyan mücadele için yönetim miktarı maçtan önce açıklayacak. En az iki katına çıkarılması beklenen derbi primi için son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi'nin vereceği kaydedildi. 



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