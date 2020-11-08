Beşiktaş'ta dertler yumağı ve toplantı kararı

Sezon başında yönetimin transfer başarısızlığı gündeme gelen Beşiktaş'ta sorunlar bitmiyor. Gaziantep'e karşı alınan 3-1'lik yenilgiyle birlikte Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın oyun taktiği ve savunma kurgusu sert bir şekilde eleştirildi.



İlk kez taraftarın tepkisine maruz kalan Yalçın'ın ilk 11'indeki kaleci Ersin, stoperler Vida, Welinton ve son olarak Montero yaptıkları bireysel hatalarla rakiplere kolay gol imkânı sunuyor. Kara Kartal, 7 maç sonunda kalesinde tam 10 gol gördü.



Yalçın'ın, Gaziantep maçının ardından kaleci Ersin ile savunma oyuncularını eleştirip yenilginin sorumluluğundan kaçması da büyük tepki topladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, 2 günlük izinde Sergen Yalçın ile bir araya gelip durum değerlendirmesi yapacak.



Beşiktaş, Şenol Güneş döneminden sonra bir türlü toparlanamadı. Güneş, ilk iki sezonunda 7 haftada 16-17 puan toplarken Abdullah Avcı aynı dilimde 8, Sergen Yalçın ise 10 puan haneye yazdırabildi.



