Beşiktaş'ta derbiye özel şut planı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımına 6 maçtır oynattığı hücum futbolunu Galatasaray derbisinde de sürdürecek.düşüncesindeki genç hocanın, Galatasaray'ı savunmada karşılama gibi bir planının olmadığı ve alışılagelmiş oyundan taviz vermeyeceği belirtildi.Sergen Yalçın'ın ezeli rakiplerine karşı da tek ön liberolu sistemle sahaya çıkarak rakip kaleye karşı merkez üzerinden gitmeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında. Ön alanda pres uygulayarak, sarı-kırmızılıları kendi sahasına hapsetmenin hesaplarını yapan Yalçın, talebelerine de 'kaleyi gördüğünüz yerden şut çekin' emri verdi. Beşiktaş uzaktan şutlarla Muslera'yı zorlayacak.Siyah-beyazlı oyuncular, hafta boyunca Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gerçekleştirilen her idmanın ardından düzenli olarak şut çalışması yaptı. Son dönemde gelen başarılı sonuçların ardından takımın moral ve motivasyon açısından üst düzeyde olduğu öğrenildi.Kritik derbi öncesi Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın arkasında kimin oynayacağı merak konusuydu. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü maçında vasat performans sergileyen ve bundan kendisinin de memnun olmadığını belirten Kevin-Prince Boateng, yine 11'de sahaya çıkacak.Sonradan oyuna girip şık bir gol atan Adem Ljajic'i yedek soyundurmayı planlayan teknik heyet, özellikle Galatasaray orta sahasına karşı hücumda daha güçlü isimlerle ayakta kalmak amacıyla böyle bir tercihte bulunduğu kaydedildi.