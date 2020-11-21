Beşiktaş'ta derbi öncesi şok!

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i konuk etti.
Siyah - beyazlılarda mücadelede sağ bek olarak görev yapan Dorukhan Toköz, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Süper Lig'in 10. haftasında, 29 Kasım Pazar günü Kadıköy'de oynanacak.
Siyah - beyazlılarda mücadelede sağ bek olarak görev yapan Dorukhan Toköz, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Süper Lig'in 10. haftasında, 29 Kasım Pazar günü Kadıköy'de oynanacak.