Beşiktaş'ta derbi öncesi şok!

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, Başakşehir karşılaşmasında sarı kart gördü ve Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ta derbi öncesi şok!
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21 Kasım 2020 20:33
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i konuk etti.

Siyah - beyazlılarda mücadelede sağ bek olarak görev yapan Dorukhan Toköz, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Süper Lig'in 10. haftasında, 29 Kasım Pazar günü Kadıköy'de oynanacak.



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