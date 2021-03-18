Beşiktaş'ta derbi için Adem Ljajic kararı

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, etkisiz geçirdiği sezonun ilk yarısının ardından ikinci yarıda adeta yeniden doğmuştu.
Ortaya koyduğu etkili görüntü sonrasında ilk 11'in değişilmez ismi olan Ljajic, önceki akşam yedek kulübesinde başladığı Başakşehir maçına sonradan dahil olup hücum hattına kattığı hareketle elde edilen zaferin gizli mimarları arasında yer aldı. Ljajic, pazar günkü derbiye ilk 11'de çıkacak.
Bu sezon ligde 14 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncunun 2 golü bulunuyor.
Ortaya koyduğu etkili görüntü sonrasında ilk 11'in değişilmez ismi olan Ljajic, önceki akşam yedek kulübesinde başladığı Başakşehir maçına sonradan dahil olup hücum hattına kattığı hareketle elde edilen zaferin gizli mimarları arasında yer aldı. Ljajic, pazar günkü derbiye ilk 11'de çıkacak.
Bu sezon ligde 14 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncunun 2 golü bulunuyor.