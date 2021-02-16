Beşiktaş'ta deplasman serisi 6'ya çıktı

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla geçerek bu sezon deplasmanda üst üste 6. maçını da kaybetmedi. Bu süreci 4 galibiyet ve 2 beraberlikle geçen Kartal, 2018-19 sezonundaki Şenol Güneş'in altı karşılaşmalık dış saha serisini yakaladı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta deplasman serisi 6'ya çıktı
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16 Şubat 2021 10:25
Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon Süper Lig'de önemli bir çıkış yakalayan Kara Kartal, dün Gençlerbirliği'ni Eryaman Stadı'nda; Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun'un (2) golleriyle devirdi.

Bu sonuçla ligdeki puanını 51'e çıkarıp zirve yarışındaki yerini koruyan Kartal, BAY haftasına girdi. Gençlerbirliği zaferiyle son 6 deplasman maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilmezliğini sürdüren Beşiktaş, bu alanda en son 2018-19 sezonundaki Şenol Güneş'li takımın serisini yakaladı. Güneş yönetiminde 18 ve 29. haftalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan ekibin ardından ilk kez benzer seri Yalçın döneminde de elde edildi. Kartal, 6 haftalık dış saha maratonunda; Ankaragücü, Kayseri, Karagümrük ve Gençlerbirliği'ni yenip Antalya ve Hatay'la da berabere kaldı.



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