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Fabri'yi sürpriz şekilde Fulham'a sattıktan sonra kaleci arayışlarına başlayan, Liverpool'un gözden çıkardığı Belçikalı file bekçisi Simon Mignolet'in yanı sıra Arsenal'de yedek bekleyeniçin de somut adımlar attı. İngiliz basını, Beşiktaş'ın kiralama teklifini değerlendiren Arsenal kulübünün Ospina'yı bırakmaya hazır olduğunu yazdı.Liverpool'un Fransa kampına götürülmeyen Mignolet veya Arsenal'de mutlu olmayan Ospina'yı kısa süre içinde kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar yaşanan son gelişmelerin ardından bir tercih yapacak. Kaleci transferlerinde son sözü sürekli Teknik Direktör Şenol Güneş'e bırakan siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli hocanın tercihine göre merakla beklenen transfere son noktayı koyacak.Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralamak istediği David Ospina konusunda Arsenal'le el sıkıştığı ancak Kolombiyalı kaleci ile maddi konularda henüz anlaşma sağlanamadığı belirlendi. Ospina'nın İngiliz ekibinde kazandığı yıllık ücreti yüksek bulan siyah-beyazlı yönetimin, bu rakamı önemli ölçüde aşağı çekmeye çalıştığı öğrenildi. 29 yaşındaki Kolombiyalı file bekçisinin ücretinde indirim yapması halinde transferin önünde engel kalmayacağı ifade edildi.Bu arada kalede Tolga Zengin ve Utku Yuvakuran'la yola devam edilmesi fikrine, hem teknik heyetin hem de Başkan Fikret Orman'ın soğuk baktığı ortaya çıktı. Başkan Orman'ın, Fabri'nin vedası sonrası uluslararası tecrübesi yüksek bir file bekçisinin kadroya katılması düşüncesini dile getirdiği aktarıldı.Arsenal'e 2014'te 4 milyon euro bonservis karşılığında Nice'ten transfer olan David Ospina, İngiliz ekibinin kalesini 70 maçta korurken, 76 gole engel olamadı. Kolombiyalı file bekçisi 27 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.