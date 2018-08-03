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Beşiktaş'ta Cyle Larin şaşkınlığı! 6 maçta 2 kez...

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin, şans bulduğu 6 maçta 7 gol buldu. Larin, Avrupa kupalarında hat-trick yapan ikinci Beşiktaşlı unvanını elde etti. Ayrıca Larin, siyah-beyazlı takımdaki 6 maçında 2 kez hat-trick yaparak dikkat çekti.

Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Cyle Larin şaşkınlığı! 6 maçta 2 kez...
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03 Ağustos 2018 14:11
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn'ı 6-0 yendiği maçta 3 gol birden atan Kanadalı futbolcu Cyle Larin, siyah-beyazlı ekibin yeni yıldız adayı olarak dikkati çekiyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son sezonlarda birçok oyuncunun değerini artıran Beşiktaş'ta Larin de kendini göstermeye başladı.

Geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlı ekibe transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, kısa sürede golcülüğünü gösterdi. 2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de 4 maçta şans bulan genç futbolcu, 4 kez fileleri havalandırdı. Larin, bu sezonki 2 maçta ise 3 gol atmayı başardı. 

Beşiktaş formasıyla 6 maçta 319 dakika süre alan Larin, 7 gole ulaştı. Kanadalı futbolcu, 45,5 dakikada bir rakip fileleri havalandırdı. 

- Hat-trick yapmayı seviyor  

Cyle Larin, görev aldığı 6 maçta 2 kez hat-trick yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendiği maçta rakip fileleri 3 kez havalandıran Larin, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn karşılaşmasında da bunu başardı. 

- Demba Ba'nın unvanına ortak oldu  

Larin, şans bulduğu kısa sürede ilk unvanını elde etti.

B36 Torshavn maçında 3 gol birden atarak hat-trick yapan Kanadalı futbolcu, Demba Ba'nın ardından siyah-beyazlı formayla bunu başaran ikinci futbolcu oldu.

Beşiktaş kariyerindeki 2 Avrupa maçında 3 gole ulaşan Larin, bundan sonraki karşılaşmalarda 5 gol bularak Demba Ba'nın bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını yakalamaya çalışacak. 

- Bütün gollerini Vodafone Park'ta attı 

Cyle Larin, siyah-beyazlı formayla gollerin tamamını Vodafone Park'ta attı. 

Kanadalı oyuncu, Beşiktaş'ın Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve B36 Torshavn'ı konuk ettiği maçlarda gollerini kaydetti.  

- Larin'in maçları 

Larin'in Beşiktaş'taki performansı şöyle: 

 Maç  Organizasyon  Gol
 Beşiktaş-Göztepe Süper Lig 
Beşiktaş-Kayserispor  Süper Lig 
Osmanlıspor-Beşiktaş  Süper Lig 
Beşiktaş-Sivasspor  Süper Lig 
B36 Torshavn-Beşiktaş  Avrupa Ligi 
 Beşiktaş-B36 Torshavn Avrupa Ligi 
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