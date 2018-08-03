- Hat-trick yapmayı seviyor

- Demba Ba'nın unvanına ortak oldu

- Bütün gollerini Vodafone Park'ta attı

- Larin'in maçları

Maç Organizasyon Gol Beşiktaş-Göztepe Süper Lig 1 Beşiktaş-Kayserispor Süper Lig - Osmanlıspor-Beşiktaş Süper Lig - Beşiktaş-Sivasspor Süper Lig 3 B36 Torshavn-Beşiktaş Avrupa Ligi - Beşiktaş-B36 Torshavn Avrupa Ligi 3

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn'ı 6-0 yendiği maçta 3 gol birden atan Kanadalı futbolcu, siyah-beyazlı ekibin yeni yıldız adayı olarak dikkati çekiyor.Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son sezonlarda birçok oyuncunun değerini artıran Beşiktaş'ta Larin de kendini göstermeye başladı.Geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlı ekibe transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, kısa sürede golcülüğünü gösterdi. 2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de 4 maçta şans bulan genç futbolcu, 4 kez fileleri havalandırdı. Larin, bu sezonki 2 maçta ise 3 gol atmayı başardı.Beşiktaş formasıyla 6 maçta 319 dakika süre alan Larin, 7 gole ulaştı. Kanadalı futbolcu, 45,5 dakikada bir rakip fileleri havalandırdı.Cyle Larin, görev aldığı 6 maçta 2 kez hat-trick yaptı.Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendiği maçta rakip fileleri 3 kez havalandıran Larin, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn karşılaşmasında da bunu başardı.Larin, şans bulduğu kısa sürede ilk unvanını elde etti.B36 Torshavn maçında 3 gol birden atarak hat-trick yapan Kanadalı futbolcu, Demba Ba'nın ardından siyah-beyazlı formayla bunu başaran ikinci futbolcu oldu.Beşiktaş kariyerindeki 2 Avrupa maçında 3 gole ulaşan Larin, bundan sonraki karşılaşmalarda 5 gol bularak Demba Ba'nın bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını yakalamaya çalışacak.Cyle Larin, siyah-beyazlı formayla gollerin tamamını Vodafone Park'ta attı.Kanadalı oyuncu, Beşiktaş'ın Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve B36 Torshavn'ı konuk ettiği maçlarda gollerini kaydetti.Larin'in Beşiktaş'taki performansı şöyle: