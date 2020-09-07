Beşiktaş'ta Cyle Larin sakatlandı

Beşiktaş, Cyle Larin'in biseps adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'ta Cyle Larin sakatlandı
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07 Eylül 2020 16:48
Golcü transferini henüz gerçekleştirmeyen Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı.

13 Eylül'de oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde Cyle Larin sakatlandı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Cyle Larin'in yapılan MR görüntülemesinde, bisesps femoris adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Larin'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Cyle Larin'in Trabzonspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmadı.



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