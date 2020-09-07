Beşiktaş'ta Cyle Larin sakatlandı

Golcü transferini henüz gerçekleştirmeyen Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı.
13 Eylül'de oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde Cyle Larin sakatlandı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Cyle Larin'in yapılan MR görüntülemesinde, bisesps femoris adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Larin'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Cyle Larin'in Trabzonspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmadı.
13 Eylül'de oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde Cyle Larin sakatlandı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Cyle Larin'in yapılan MR görüntülemesinde, bisesps femoris adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Larin'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Cyle Larin'in Trabzonspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı henüz netlik kazanmadı.