Beşiktaş'ta Cyle Larin için son karar sezon sonunda

Beşiktaş'ta yönetim, bu sezon performansıyla dikkat çeken Larin için kararını sezon sonunda verecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Cyle Larin için son karar sezon sonunda
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06 Mart 2021 12:47
Beşiktaş Yönetimi, Cyle Larin'le ilgili son kararını sezon sonunda verecek.

Siyah- beyazlılar, Ocak ayından İngiliz ekibi West Ham'dan gelen 10 milyon euro'luk teklifi, "Onu şu anda satarsak, yerini dolduracak isim bulamayız. Sezon sonunu bekleyelim. Alacağımız bir şampiyonlukla Larin'in değeri 14-15 milyon euro'lara çıkacaktır. Böyle bir teklif o zaman masaya yatırır ve en doğru kararı veririz" diyerek geri çevirmişti.

Bu sezon Beşiktaş formasıyal 30 resmi maça çıkan Larin, 16 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.



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