Beşiktaş'ta Cyle Larin için son karar sezon sonunda

Beşiktaş Yönetimi, Cyle Larin'le ilgili son kararını sezon sonunda verecek.



Siyah- beyazlılar, Ocak ayından İngiliz ekibi West Ham'dan gelen 10 milyon euro'luk teklifi, "Onu şu anda satarsak, yerini dolduracak isim bulamayız. Sezon sonunu bekleyelim. Alacağımız bir şampiyonlukla Larin'in değeri 14-15 milyon euro'lara çıkacaktır. Böyle bir teklif o zaman masaya yatırır ve en doğru kararı veririz" diyerek geri çevirmişti.



Bu sezon Beşiktaş formasıyal 30 resmi maça çıkan Larin, 16 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.



