Beşiktaş'ta Cyle Larin gol peşinde

Süper Lig'de sezonun ilk yarısına adeta damga vuran ancak daha sonra düşüşe geçen Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, Denizlispor karşılaşmasıyla birlikte gollerine kaldığı yerden devam etmeyi amaçlıyor.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Cyle Larin gol peşinde
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21 Şubat 2021 11:58
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, Süper Lig'de sezonun ilk yarısına adeta damga vurmuştu. Kanat hattında oynamasına rağmen rakip fileleri tam 12 kez havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda ise beklentilerin çok altında kaldı.

Yoğun maç trafiğinden olumsuz etkilendiği gözlenen tecrübeli isim, BAY haftasını hem dinlenerek hem de eksiklerini kapatarak geçirip Denizlispor karşılaşmasıyla birlikte gollerine kaldığı yerden devam etmeyi amaçlıyor.



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