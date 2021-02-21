Beşiktaş'ta Cyle Larin gol peşinde

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin, Süper Lig'de sezonun ilk yarısına adeta damga vurmuştu. Kanat hattında oynamasına rağmen rakip fileleri tam 12 kez havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda ise beklentilerin çok altında kaldı.



Yoğun maç trafiğinden olumsuz etkilendiği gözlenen tecrübeli isim, BAY haftasını hem dinlenerek hem de eksiklerini kapatarak geçirip Denizlispor karşılaşmasıyla birlikte gollerine kaldığı yerden devam etmeyi amaçlıyor.



