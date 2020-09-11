Beşiktaş'ta Cyle Larin alarmı!

Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Kanadalı golcü Larin'in adalesinde zorlanma olduğu duyurulmuştu. Tedavisine başlanan 25 yaşındaki oyuncu için seferberlik ilan edildi.

, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta Cyle Larin alarmı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2020 11:52
Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında henüz forvet hattındaki boşluğu dolduramayan Siyah-Beyazlılar'a bir kötü haber de Cyle Larin'den gelmişti.

Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Kanadalı forvetin adalesinde zorlanma olduğu duyurulmuştu.

Tedavisine başlanan 25 yaşındaki oyuncu için seferberlik ilan edildi.

Larin'e, Trabzonspor maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulandığı vurgulandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için