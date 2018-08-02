Beşiktaş'ta çifte hedef; Kagawa ve Chadli

Chadli'yi birinci hedef olarak belirleyen Beşiktaş'ın, Japon yıldız Shinji Kagawa ile de ilgilendiği ifade edildi.

01 Ağustos 2018 05:55
Beşiktaş'ta çifte hedef; Kagawa ve Chadli
Anderson Talisca ayrıldıktan sonra ofansif orta saha arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın, Nacer Chadli ile Shinji Kagawa'yı birlikte transfer edebileceği ileri sürüldü.
West Bromwich'te forma giyen Belçikalı Chadli ile Borussia Dortmund'da top koşturan Japon yıldız Kagawa için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar orta sahadan bir oyuncunun ayrılması durumunda iki ismi de renklerine bağlamaya çalışacak.

İlk etapta Chadli'yi kadrosuna katarak hem kanatlarda hem de 10 numara bölgesinde alternatifler oluşturmak isteyen Kartal; Babel, Quaresma ve Lens gibi isimlerden birinin ayrılması halinde Kagawa'ya da imza attırmayı planlıyor. Böylece hem kanatları hem de orta sahayı güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar bu hamleleri yapabilmek için Vida'nın satılmasını bekleyecek.

Transferde kilit isim pozisyonunda bulunan Vida'nın durumu ise önümüzdeki hafta netleşecek. İngiltere'de transfer döneminin 9 Ağustos'ta kapanacak olması nedeniyle Hırvat stoperin bu tarihe kadar kendisine talip olan kulüplerden biriyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Siyah-beyazlılar, Vida'nın çok cazip bir bonservis karşılığında satılması durumunda Chadli ve Kagawa konusunda daha rahat hareket edebilecek.



Kaynak: Milliyet

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