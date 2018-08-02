Beşiktaş'ta çifte hedef; Kagawa ve Chadli

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ayrıldıktan sonra ofansif orta saha arayışlarına başlayan'ın,ile'yı birlikte transfer edebileceği ileri sürüldü.West Bromwich'te forma giyen Belçikalı Chadli ile Borussia Dortmund'da top koşturan Japon yıldız Kagawa için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar orta sahadan bir oyuncunun ayrılması durumunda iki ismi de renklerine bağlamaya çalışacak.İlk etapta Chadli'yi kadrosuna katarak hem kanatlarda hem de 10 numara bölgesinde alternatifler oluşturmak isteyen Kartal; Babel, Quaresma ve Lens gibi isimlerden birinin ayrılması halinde Kagawa'ya da imza attırmayı planlıyor. Böylece hem kanatları hem de orta sahayı güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar bu hamleleri yapabilmek için Vida'nın satılmasını bekleyecek.Transferde kilit isim pozisyonunda bulunan Vida'nın durumu ise önümüzdeki hafta netleşecek. İngiltere'de transfer döneminin 9 Ağustos'ta kapanacak olması nedeniyle Hırvat stoperin bu tarihe kadar kendisine talip olan kulüplerden biriyle sözleşme imzalaması bekleniyor.Siyah-beyazlılar, Vida'nın çok cazip bir bonservis karşılığında satılması durumunda Chadli ve Kagawa konusunda daha rahat hareket edebilecek.