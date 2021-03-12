Beşiktaş'ta ceza sınırındakiler kart görmedi

Beşiktaş'ta ceza sınırında bulunan futbolcular, Fenerbahçe derbisi öncesinde kart görmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta ceza sınırındakiler kart görmedi
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12 Mart 2021 22:18
Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan dört Beşiktaşlı futbolcu mücadeleyi cezalı duruma düşmeden tamamladı. 

Siyah-beyazlılarda sarı kart ceza sınırında bulunan Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Josef de Souza ve Necip Uysal haftayı kayıpsız atlatırken, Beşiktaş'ta kart gören tek isim Adem Ljajic oldu.



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