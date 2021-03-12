Beşiktaş'ta ceza sınırındakiler kart görmedi

Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan dört Beşiktaşlı futbolcu mücadeleyi cezalı duruma düşmeden tamamladı.
Siyah-beyazlılarda sarı kart ceza sınırında bulunan Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Josef de Souza ve Necip Uysal haftayı kayıpsız atlatırken, Beşiktaş'ta kart gören tek isim Adem Ljajic oldu.
Siyah-beyazlılarda sarı kart ceza sınırında bulunan Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Josef de Souza ve Necip Uysal haftayı kayıpsız atlatırken, Beşiktaş'ta kart gören tek isim Adem Ljajic oldu.