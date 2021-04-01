Süper Lig'de zirve yarışında yer alan Beşiktaş'ta bu sezon ve gelecek sezon için akıllarda bulunan soru işaretlerine cevabı siz vereceksiniz.
Beşiktaş'ta cevabı merak edilen sorular!
Beşiktaş'ta bu sezon ve sezon sonuyla ilgili kafalardaki soru işaretlerine cevabı siz veriyorsunuz...
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01 Nisan 2021 12:13
Beşiktaş
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- 12:13 Beşiktaş'ta cevabı merak edilen sorular!
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- 11:23 Adaylar nabız yokluyor! Galatasaray'da seçim belirsizliği
- 11:17 Beşiktaş'ın 25 günlük zorlu virajı!
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- 11:01 Abdullah Avcı: "Sonuna kadar devam! Her şey olur"
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- 10:54 Kyrie 31-12 ile oynadı, Brooklyn Doğu'da 1'inci oldu!
- 10:52 Florya'da koronavirüse karşı ekstra önlem
- 10:45 Dame'den Detroit potalarına 33 sayı!
- 10:43 Sergen Yalçın: "Birileri çıkar oynar!"
- 10:42 Galatasaray'da savunma operasyonu: Hedefte 2 Türk
- 10:38 Luka'nın 36-8-5'lik gecesi, Boston'da galibiyete yetti!
- 10:35 Fenerbahçe'den düğüne antikor şartı
- 10:33 Devin Booker 45 attı, Bulls'a fazla geldi!
- 10:28 Fenerbahçe'de kritik koronavirüs günü!
- 10:03 Arda Turan'dan Fatih Terim'e: "Senin için başaracağız hocam"
- 09:55 Şampiyonluk gelirse Emre Belözoğlu ile devam!
- 09:54 Everton'ın Larin planı: Cenk + para!
- 09:31 Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yıldız savaşları
- 09:22 Galatasaray'da transfer reçetesi hazır
- 09:15 Anadolu Efes, İspanya deplasmanında
- 09:09 Abdullah Avcı: "Altyapı ne isterse yapalım"
- 09:00 Galatasaray'da 11 planlarında zorunlu değişim
- 09:00 Fenerbahçe'de tercih Löw mü, Labbadia mı?
- 08:50 Ahmet Çakar: "MHK gider yapıyor"
- 08:37 Radamel Falcao, Mustafa Muhammed'i geçti!
- 08:36 MHK'den 4 büyüklere rest
- 08:25 Burak Elmas 'değişim' diyor
- 08:22 Trabzonspor'da operasyon kapıda
- 08:17 Şenol Güneş'ten takıma: 'Başınızı dik tutun'
- 08:13 Galatasaray'da çare: Valentine Ozornwafor
- 08:12 Sergen Yalçın'ın 3'te 3 hesabı
- 08:08 Fenerbahçe'de 'Galibiyet' planı!
- 08:04 Fenerbahçe'de eski dost, yeni dönem
- 03:04 Mancini galibiyetleriyle İtalya tarihine geçti
- 02:48 Premier Lig'in menajer komisyon ücretleri açıklandı
- 00:57 Attila Szalai asist yaptı, Macaristan farka gitti
- 00:29 Löw ve İlkay tarihi Kuzey Makedonya yenilgisini yorumladı
- 23:56 İngiltere Polonya'yı da yenerek 3'te 3 yaptı
- 23:42 Makedonya Almanya'yı Eljif Elmas'ın golüyle devirdi
- 22:36 Osaka'nın serisi Miami'de sona erdi
- 22:07 Türk Telekom, AEK'yı devirerek 2. zaferini yaşadı
- 21:41 Beşiktaş'ta 8 koronavirüs vakası
AVRUPA'DAN FUTBOL
Premier Lig'in menajer komisyon ücretleri açıklandı
Menajerlere en çok ücret ödeyen İngiliz kulübü Chelsea oldu
Barcelona'dan 1 senede büyük zarar: 350 milyon euro!
Barcelona, Felix transfer için Atletico ile masada
Batshuayi: "Palace'ta bana güvenen yok!"
Manchester City, Haaland için rekorlara hazırlanıyor!
Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Real Madrid'in planı: Löw - Raul!
İlkay Gündoğan: "Benim babam kamyoncuydu"
Bayern'e kara haber: Lewandowski sakatlandı!
Barcelona'dan Wijnaldum'a bol sıfırlı teklif!
Sergio Agüero, Barcelona'yı istiyor
Lyon'dan Marcelo'ya yeni sözleşme
Haaland için transfer açıklaması
Salah: "R.Madrid tarihin en iyisi Ronaldo'yu kaybetti"
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