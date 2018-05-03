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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yeri dolmadı!

Negredo-Vagner Love ikilisi Süper Lig'in ikinci yarısında sadece 5 gol atarken, Everton'a giden Cenk Tosun 12 maçta aynı sayıda gol kaydetti.

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yeri dolmadı!
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03 Mayıs 2018 07:36
Süper Lig'de 4. sıraya gerileyen Beşiktaş'ta forvet hattındaki sıkıntılar dikkat çekmeye başladı. Alvaro Negredo başta olmak üzere Mustafa Pektemek ile devre arasında gelen Vagner Love ve Cyle Larin, Kartal'a çare olmazken, Everton'a gönderilen Cenk Tosun'un yeri bir türlü doldurulamadı.

Premier Lig'de Everton formasıyla yıldızlaşan Cenk, Ada'da gollerini sıralarken, Beşiktaş'ın mevcut forvetleri adeta sınıfta kaldı.

Bilhassa Negredo ve büyük umutlarla alınan Vagner Love beklentileri karşılayamadı. Premier Lig'de 12 maça çıkan Cenk Tosun rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Süper Lig'de de ikinci yarı maçları hesaba alındığında Negredo-Vagner Love ikilisi toplamda 5 gol atabildi.

Negredo sadece Bursaspor, Akhisar ve Malatya maçlarında fileleri sarstı. Vagner Love ise geldiğinden beri yalnızca Karabükspor maçında 2 gol atabildi.

Toplamda 7 golü olan Negredo ile Beşiktaş formasıyla yalnızca 2 gol bulan Love, Cenk'i mumla arattı. Cenk Tosun, sezonun ilk yarısında attığı 8 golle halen Beşiktaş'ın en golcü 3. futbolcusu durumunda bulunuyor.



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