Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un son durumu

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Cenk Tosun'un Medipol Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası maçı öncesi merak ediliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un son durumu
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13 Mart 2021 14:32
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 16 Mart Salı günü Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Dün ligde oynanan Medipol Başakşehir maçında görev yapan futbolcular, yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Diğer futbolcular ise istasyon koşuları sonrasında çeşitli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Tedavisi süren Cenk Tosun, son antrenmanda da takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığını henüz atlatamayan Cenk, Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

29 yaşındaki oyuncu ile ilgili karar maç öncesi yapılacak son antrenmanda verilecek. Cenk, sakatlığını atlatması halinde Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilecek.

Siyah-beyazlı oyuncular pazar günü yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.



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