Beşiktaş'ta Cenk Tosun'a durmak yok

Cenk Tosun'un Fenerbahçe maçına sonradan oyuna dahil olacağı ifade ediliyor.

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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'a durmak yok
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18 Mart 2021 10:42
Gençlerbirliği'yle oynanan Süper Lig mücadelesinde sonradan oyuna dahil olup 2 gol kaydeden Cenk Tosun, diz sakatlığı yaşamıştı.

Dizindeki kemiğin içinde ödem oluşan ve tedavisini olmasının ardından bir süredir takımla çalışmalara başlayan Milli golcü, Başakşehir mücadelesinde riske edilmemişti.

Dün takım dinlenirken izin yapmayıp soluğu Nevzat Demir Tesisleri'nde alan tecrübeli futbolcu, idman performansını artırmak için bireysel olarak çalıştı. Pazar günkü Fenerbahçe maçında sahada olacak Cenk'in sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.



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