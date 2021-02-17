Cyle Larin'in 4, Vincent Aboubakar'ın ise üst üste 3 maçı boş geçtiği dönemde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın imdadına Cenk Tosun yetişti. 29 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayı yeniden giydiği ilk lig maçında 2 kez ağları sarsarak 3-0'lık Gençlerbirliği galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.



Cenk'in süper başlangıcı, Yalçın'ın 11 planlarını da değiştirdi. Deneyimli hoca, daha önce hem Gomez hem de Aboubakar'ın yanında kanat forvet gibi görev yapan tecrübeli futbolcu için bir kez daha aynı formülü düşünüyor.



Bu durumda lige çok iyi başlayan ancak son dönemde büyük düşüş yaşayan Larin'e kulübe yolu gözükecek. Öte yandan Cenk, bay geçilen haftayı iyi değerlendirerek fizik gücünü yukarı taşımayı hedefliyor. Yıldız futbolcu takım üç gün izne çıkarken boş durmuyor ve kendisine verilen özel idman programını uyguluyor.



ABOUBAKAR 14 GOLE KATKI VERDİ

Spor Toto Süper Lig'de 20 maçta görev yapan Vincent Aboubakar, son üç karşılaşmada suskun kalmasın rağmen 12 gol ve 2 asistle skora 14 kez katkı sağladı. Yıldız futbolcu, Larin ile birlikte takımın en golcü iki isminden birisi.



