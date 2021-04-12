Beşiktaş'ta Cenk Tosun sakatlandı

Süper Lig'in 34. haftasında Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş'ta şok bir sakatlık yaşandı.



Siyah beyazlılarda Cenk Tosun, mücadelenin 75. dakikasında dizinden sakatlandı ve yerde kaldı. Sakatlığının ardından ayağa kalkamayan Cenk, sedyeyle kenara alındı.



Golcü oyuncunun yerine ise 76. dakikada Gökhan Töre oyuna dahil oldu.



STATTAN AMBULANSLA AYRILDI



A Milli Takımımızın EURO 2020'deki en büyük kozlarından biri olan Cenk Tosun için stada ambulans getirildi. Golcü oyuncu, soyunma odasındaki ilk müdahalenin ardından ambulansla stattan ayrıldı. Cenk'in sağ diz kapağının çıktığı ve detaylı müdahalenin İstanbul'da yapılacağı bildirildi.



İlk belirlemelere göre, Cenk Tosun'un sezonu kapattığı da ifade edildi.



