Beşiktaş'ta Cenk Tosun sahne alıyor

28 Aralık 2017'de bir kupa maçında Osmanlıspor karşısında son kez Beşiktaş formasını terleten Cenk Tosun, kulübüne görkemli bir şekilde veda etmişti. 29 yaşındaki forvet, devre arası transfer döneminde ise Siyah-Beyazlı ekibe yeniden kavuştu. Milli futbolcu, kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan transfer edildi. Karantina süresi bitmek üzere olan Cenk Tosun, hafta sonu takıma katılabilecek. Edinilen bilgilere göre, yıldız golcünün durumunun bir hayli iyi olduğu öğrenildi.Hal böyle olunca Cenk Tosun'un, pazar günü ligde Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada hocası Sergen Yalçın tarafından kadroya alınacağı bilgisine ulaşıldı. 29 yaşındaki Milli futbolcunun, mücadelenin gidişatına göre yüksek ihtimalle karşılaşmanın ikinci yarısında sahne almasının beklendiği bildirildi. Eğer Cenk, Yeşil-Beyazlı ekip karşısında süre alırsak bin 138 günlük aranın ardından takımına yeniden kavuşmuş olacak.