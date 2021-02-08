Beşiktaş'ta Cenk Tosun idmana çıkıyor

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Everton'dan kiraladığı Cenk Tosun, 1 Şubat Pazartesi günü İngiltere'den ailesiyle İstanbul'a gelirken, 7 günlük karantinaya girmişti.
Hafta boyu evinde özel çalışmalar yapan golcü oyuncunun karantinası dün bitti. Cenk Tosun bugün tesislere gelecek ve takımla antrenmana çıkacak. Sergen Yalçın'ın tecrübeli futbolcuyu perşembe akşamı Konyaspor ile deplasmandaki kupa maçının kadrosuna alabileceği ifade edildi.
Hafta boyu evinde özel çalışmalar yapan golcü oyuncunun karantinası dün bitti. Cenk Tosun bugün tesislere gelecek ve takımla antrenmana çıkacak. Sergen Yalçın'ın tecrübeli futbolcuyu perşembe akşamı Konyaspor ile deplasmandaki kupa maçının kadrosuna alabileceği ifade edildi.