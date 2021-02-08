Beşiktaş'ta Cenk Tosun idmana çıkıyor

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Everton'dan kiraladığı Cenk Tosun 7 günlük karantinaya girmişti. Cenk Tosun bugün tesislere gelecek ve takımla antrenmana çıkacak.

Haber; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Cenk Tosun idmana çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2021 08:18
Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Everton'dan kiraladığı Cenk Tosun, 1 Şubat Pazartesi günü İngiltere'den ailesiyle İstanbul'a gelirken, 7 günlük karantinaya girmişti.

Hafta boyu evinde özel çalışmalar yapan golcü oyuncunun karantinası dün bitti. Cenk Tosun bugün tesislere gelecek ve takımla antrenmana çıkacak. Sergen Yalçın'ın tecrübeli futbolcuyu perşembe akşamı Konyaspor ile deplasmandaki kupa maçının kadrosuna alabileceği ifade edildi.

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için