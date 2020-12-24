Beşiktaş'ta Cenk Tosun için umut ışığı

Yabancı kontenjanı dolu olduğu için ara transferde yerli oyunculara yönelen Beşiktaş'ta Cenk Tosun yeniden gündemde. Uzun süren sakatlığının ardından 1 Kasım'da sahalara dönen ancak sıkışık fikstüre rağmen Everton'da fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu, ocakta büyük olasılıkla takımından ayrılacak.



İngiliz ekibinin forvet takviyesi yapmayı düşündüğü, bu nedenle de Cenk'i elden çıkarmayı planladığı belirtildi.



WBA ve Freiburg'un da ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncunun istediği teklifleri alamaması halinde Beşiktaş'a "Evet" diyebileceği kaydedildi.





BIG SAM'LE YENİDEN BULUŞABİLİR



Öte yandan milli oyuncu için West Bromwich iddiası da bulunuyor. 29 yaşındaki Cenk için Sam Allardyce ile yeniden aynı takımda yer alacağı iddiası ortaya çıktı. Bilic'in yerine West Bromwich'te göreve gelen Allardyce, Everton'da milli oyuncumuz ile beraber çalışmıştı.



Cenk Tosun daha önce deneyimli teknik adam için; "Big Sam en iyilerden ve onu gerçekten seviyorum. Onunla çalışmayı seviyorum çünkü çok dürüst biridir. Gerçekleri yüzünüze söyler ve arkanızdan konuşmaz." demişti.







